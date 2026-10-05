Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre: Carter tenta il colpo di mano, Hope e Steffy allo scontro finale

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La settimana di Beautiful dal 12 al 18 ottobre si apre con un clima incandescente alla Forrester Creations. Il tentato colpo di mano di Carter sconvolge l’azienda e nessuno, almeno all’inizio, capisce cosa sia successo davvero. Steffy corre allo chalet per affrontare Hope, mentre Carter e la stessa Hope si convincono di aver agito per salvare la Forrester da una gestione che ritengono sbagliata.

Brooke prova a riportare calma, ma la tensione cresce e le alleanze cambiano di ora in ora. Dentro questo caos, emergono subito le domande che guidano la settimana: cosa ha fatto davvero Carter per tentare il colpo di mano? Perché Hope lo sostiene così apertamente? Come reagiranno Steffy, Ridge e Brooke davanti a questa nuova crisi familiare?

Carter tenta il colpo di mano a Beautiful: documenti depositati e caos alla Forrester

La settimana parte con un colpo di scena: Carter deposita i documenti della nuova forma giuridica della Forrester Creations, convinto di poter acquisire il controllo dell’azienda. Il gesto arriva dopo settimane di tensioni, licenziamenti e scelte drastiche che hanno colpito soprattutto Hope. Carter crede che la Forrester abbia bisogno di una guida diversa, più moderna e competitiva, e vede in questa mossa l’unico modo per cambiare le cose. Hope lo appoggia senza esitazioni.

Lei vede in Carter un alleato capace di ridare dignità alla sua linea e di proteggere l’azienda da decisioni che ritiene dettate da rancori personali. Intanto, alla Forrester nessuno sa cosa sia successo. Il colpo di mano è stato tentato in silenzio, e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno.

Steffy corre allo chalet: scontro diretto con Hope a Beautiful

Appena Steffy scopre che qualcosa non torna, corre allo chalet per affrontare Hope. La tensione tra le due esplode immediatamente. Hope si difende e spiega che lei e Carter volevano salvare l’azienda dalla gestione di Steffy, che considera impulsiva e guidata da vendette personali. Steffy non accetta questa versione e accusa Hope di aver manipolato Carter per vendicarsi del licenziamento e della cancellazione della sua linea. Il confronto diventa sempre più duro: due visioni opposte dell’azienda, due modi diversi di intendere la leadership, due donne che non riescono più a trovare un punto d’incontro. Intanto, Carter e Hope restano convinti di aver fatto la scelta giusta e non mostrano alcun ripensamento.

Brooke prova a mediare, Ridge si schiera e la famiglia si divide

Brooke entra in scena quando la situazione rischia di degenerare. Pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento, Brooke ritiene che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester. Per lei, il gesto è troppo grave per essere giustificato da motivazioni personali o professionali. Hope, però, non arretra: difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non stiano facendo gli interessi dell’azienda.

Steffy, dal canto suo, continua a vedere Carter come un traditore e Ridge la appoggia senza esitazioni. La famiglia si divide ancora una volta: da una parte Hope e Carter, dall’altra Ridge, Steffy e Brooke. La Forrester Creations si ritrova nel caos, con un colpo di mano tentato, una fiducia tradita e una guerra interna che sembra destinata a durare.