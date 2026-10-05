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Rotice: “Questo Manfredonia ha carattere”

“Siamo dalla parte sinistra della classifica, così come volevamo. Questo Manfredonia ha carattere, sa anche soffrire” così il patron Rotice al termine della gara vinta 1-0 contro il Bisceglie.

“Ma questo Manfredonia sa anche giocare, abbiamo fatto minuti eccellenti con ritmi molto alti. La squadra è completa, sa giocare e gestire. Ogni partita, ogni domenica ha una sua storia, ma i ragazzi hanno voglia di giocare e vincere”.

Sulle vicende extracalcistiche: “Bisogna condannare la violenza, ma bisogna tenere presente che chi ama questa squadra e questo sport non venga punito in questo modo. Resta l’amarezza per la scelta di questa settimana, la vittoria la dedico a tutta la città, ma chiedo alla città ed alle istituzioni di restare vicini a questa squadra”.