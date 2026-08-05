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Dal terrazzo una calma e profumata atmosfera marina (1976)

Manfredonia – ECCO una terrazza in pieno centro di Manfredonia, di tegole e muretti. 1976: inizio dell’Estate.

Terrazza delle serate festive, della spensieratezza del gioco e rilassatezza del sole giallo, dal porto che si sentiva suonare dal faro per l’arrivo di una nuova nave al largo nei limiti del molo.

Venivano su odori forti del clima paesano che metteva l’animo ben disposto al vivere quotidiano, odore . Ricordo a parlare degli odori a proposito ,quello più persistente era in questo periodo l’origano che primeggiava su tutti gli altri , talmente potente che pungeva il naso, il suo odore si allargava a distanze di rioni. Poi chi le dimentica più le due panchine comode e storiche di pietra di marmo proprio accanto alla porta della sacrestia della ‘chiesa del Carmine’. Da quelle due panchine avevi due visioni: una dalla parte che dava proprio in faccia allo storico Palazzo dei Celestini, seconda quella che dava sul Largo del Seminario, beh , lì quant’era comodo sedersi perché c’era sempre aria fresca, arrivava un’aria di mare che era un piacere soprattutto d’estate.

Le macchine quelle erano poche, oggi lì in quel posto passano migliaia di automezzi di motomezzi di sconfinate misure, anche perché è sempre stata la strada principale a dire il vero parlando di stradario e quindi passano tutti coloro che devono recarsi in ogni zona del Gargano.

Tornando al caro odore anche d’incenso che con il caldo dava il suo più frizzante, la città era profumata di una calma atmosfera marina con il vento portavoce dei suoni acuti delle barche che rientravano all’ormeggio. Questo inizio di via San Lorenzo ,era la vera origine manfredoniana, ora tutta maleodorante ma non solo tale via in tutto il paese. Voglio ricordare a certe persone …

che le origini hanno sempre portato il vero valore alla vita, lo so, la volete cambiare ad ogni costo … allora tenetevi pure una città non pulita.

di Claudio Castriotta



