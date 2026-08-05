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Biccari si prepara a festeggiare San Donato, dal 6 all’8 agosto tre giorni tra fede, grande musica e tradizione

Dal 6 all’8 agosto spettacoli e grande musica. Attesa la prima visita pastorale di S.E.R. Mons. Alessandro Zenobbi

BICCARI(FG)– Dal 6 all’8 agosto 2026 Biccari celebra il Santo Patrono, San Donato Vescovo e Martire. Il piccolo borgo dei Monti Dauni si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario che unisce devozione, grande tradizione bandistica e spettacoli dal vivo.

I festeggiamenti hanno preso il via mercoledì 29 luglio con l’inizio della novena. Il momento di maggior raccoglimento della comunità è previsto per venerdì 7 agosto, quando alle ore 18.00 si terrà la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Alessandro Zenobbi, ordinato Vescovo Ausiliare del Santo Padre e Vescovo Titolare della Sede di Biccari lo scorso 2 maggio. Un appuntamento di grande rilievo spirituale ed emotivo per la comunità biccarese, che lo accoglierà per la sua prima visita pastorale proprio in occasione della celebrazione e della successiva solenne processione del Santo per le vie del centro cittadino, alla presenza delle autorità civili e militari.

Il programma civile prenderà il via giovedì 6 agosto con le note della Storica Premiata Tradizionale Bassa Musica di Molfetta, che faranno da anteprima all’appuntamento delle 21.30 in Piazza Matteotti, dove andrà in scena il “Beat 90s Game Tour” per una serata interamente dedicata alla musica pop e dance di quel decennio. La serata di venerdì 7 agosto vedrà invece protagonista la grande tradizione lirico-sinfonica: in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 21.30, si esibirà la Gran Banda Musicale Città di Bracigliano, diretta dal Maestro Carmine Santaniello.

A chiudere il trittico di eventi, sabato 8 agosto alle ore 22.00 in Piazza Matteotti, sarà il concerto de I Desideri, che faranno tappa a Biccari con il loro “Assieme Tour”.

La chiusura dei festeggiamenti sarà affidata allo spettacolo pirotecnico presso gli impianti sportivi.