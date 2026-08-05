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A Rodi Garganico scatta il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici su tutto il territorio comunale

Con Ordinanza Sindacale n. 16 del 3 agosto 2026, il Comune di Rodi Garganico richiama l’obbligo di rispettare il divieto di accensione, lancio e utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio, razzi e di qualsiasi altro articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento è finalizzato a:

prevenire gli incendi boschivi;

tutelare il benessere degli animali;

garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Il divieto è valido per tutto l’anno e si applica sull’intero territorio comunale, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento comunale e le eventuali autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione per manifestazioni istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

Le violazioni sono soggette a sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Leggi il testo completo dell’Ordinanza: https://www.comune.rodigarganico.fg.it/EG0/EGHOMEPAGE.HBL