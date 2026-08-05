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Meteo, prime ipotesi per Ferragosto

Redazione5 Agosto 2026
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Meteo, prime ipotesi per Ferragosto

Caldo sì, ma nulla di eccezionale per Ferragosto. Questa è la sintesi di MeteoLive.

Nel prossimo fine settimana i 40 gradi saranno alla portata delle regioni meridionali e soprattutto in Puglia.

PROSPETTIVE per il periodo di FERRAGOSTO: il lento e progressivo calo delle temperature in sede italica dovrebbe consentire un clima decisamente più salubre e vivibile sul nostro Paese a ridosso della festa dell’Assunta.

Caldo in genere sopportabile sulla Penisola con il caldo estremo che dovrebbe tornarsene a casa sua, ovvero all’interno del Continente Africano. 

Redazione5 Agosto 2026