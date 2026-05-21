Cristiana Anania torna a parlare della rottura con Ernesto: “Non eravamo disposti a scendere a compromessi”

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Dopo Uomini e Donne sembrava procedere a meraviglia la storia d’amore tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro. Usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi si mostravano innamoratissimi sui social, avevano anche fatto dei passi importanti ma dopo soli tre mesi si sono detti addio.

Gli ex volti di Uomini e Donne erano così felici insieme che avevano subito sentito il bisogno di andare a convivere. D’altronde si sa che all’inizio è tutto rose e fiori ma col passare del tempo hanno scoperto le loro diversità. Si è parlato molto della loro rottura, lei ha lasciato intendere di essere stata tradita, lui però ha negato.

Perché è finita tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro? L’ex tronista di Uomini e Donne fa chiarezza

Ospite di Nicole Micoli e Piera Meloni su Rds Next l’ex tronista riferendosi alla relazione con Ernesto Passaro ha fatto sapere che ufficialmente sono stati insieme tre mesi. A detta sua il problema è che è difficile andare avanti quando ci sono tante divergenze a livello caratteriale.

Cristiana Anania ha poi svelato: “Abbiamo anche preso casa, ma quando capisci che entrambi non siete disposti a scendere a compromessi credo che a 23 anni bisogna andare avanti, la vita è una e si va avanti”. Ha poi detto che è stata un’esperienza e che continua a voler bene all’ex fidanzato.