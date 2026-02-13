Uomini e Donne, dedica speciale di Cristiana per Ernesto un mese dopo la scelta: “Il mio cuore è tuo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne è andata in onda un mese fa, un momento molto emozionante che ha fatto commuovere non solo l’ex tronista ed Ernesto Passaro ma anche i presenti e i telespettatori.

Il loro percorso è stato molto seguito e apprezzato, in molti erano convinti che sarebbero usciti insieme dal dating show e continuano a seguirli fuori dal programma. I due mostrano spesso i loro momenti di quotidianità e si mostrano sempre più affiatati. Di recente sono stati ospiti a Verissimo dove hanno parlato della loro relazione e del loro importante sentimento.

Cristiana Anania al settimo cielo con Ernesto Passaro dopo Uomini e Donne: la dedica dell’ex tronista

La loro storia d’amore è iniziata da poche settimane ma è già molto solida, i due si sono fatti un tatuaggio di coppia e hanno già deciso di andare a convivere. A Silvia Toffanin hanno rivelato che sentono il bisogno di viversi quotidianamente, senza l’ostacolo della lontananza.

Sui social Cristiana Anania ha postato una speciale dedica per il fidanzato Ernesto Passaro ad un mese dalla scelta a Uomini e Donne. Queste le sue parole: “A noi, al nostro primo mese insieme e alla scelta che rifarei infinite volte. Il mio cuore è tuo, ti amo Ernesto”.