Super Karaoke slitta su Canale 5: ecco quando andrà in onda e perché è stato rinviato

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Il ritorno di Super Karaoke su Canale 5 era atteso per mercoledì 27 maggio, ma Mediaset ha deciso di cambiare i piani. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, registrato a Ferrara nella stessa location di Battiti Live Spring, non andrà in onda come previsto. La rete ha scelto di rinviare la messa in onda per evitare la concorrenza diretta con le repliche de Il Commissario Montalbano, che continuano a ottenere ottimi ascolti su Rai 1. Una decisione strategica che sposta l’attenzione su un altro titolo di punta, Indiana Jones e il quadrante del destino, in prima visione proprio nella serata del 27 maggio.

Ma quando tornerà Super Karaoke? Perché Mediaset ha scelto di farlo slittare? E cosa vedremo al suo posto? Scopriamolo insieme.

Super Karaoke rinviato: la strategia di Canale 5 e la concorrenza di Montalbano

La decisione di rinviare Super Karaoke non è casuale. Canale 5 ha preferito evitare lo scontro diretto con le repliche di Montalbano, che la prossima settimana si sposteranno al mercoledì con l’episodio La pista di sabbia. Il commissario interpretato da Luca Zingaretti continua a essere una garanzia di ascolti, e la rete ha scelto di non rischiare di mettere in difficoltà il debutto del suo nuovo show musicale. Per questo motivo, il revival del format anni ’90 portato al successo da Fiorello è stato momentaneamente accantonato, in attesa di una collocazione più favorevole nel palinsesto estivo.

La mossa di Mediaset rientra in una strategia più ampia di ottimizzazione degli ascolti. Il mercoledì sera è da sempre una fascia competitiva, e la presenza di un titolo forte come Montalbano avrebbe potuto penalizzare il lancio di uno show che punta tutto sulla nostalgia e sulla leggerezza. Meglio quindi rimandare e lasciare spazio a un film di richiamo internazionale come Indiana Jones e il quadrante del destino, capace di attrarre un pubblico trasversale e consolidare gli ascolti della rete.

Cosa vedremo al posto di Super Karaoke e quando tornerà in tv

Al posto di Super Karaoke, Canale 5 ha scelto di proporre Indiana Jones e il quadrante del destino, l’ultimo capitolo della saga con Harrison Ford. Una scelta che conferma la volontà di mantenere alto il livello di intrattenimento nel prime time, in attesa di riprogrammare lo show musicale in una data più strategica. Secondo indiscrezioni, Super Karaoke potrebbe tornare in onda nelle settimane successive, probabilmente a giugno, quando la concorrenza del commissario di Vigata si sarà attenuata.

Lo show, già registrato a marzo, promette di riportare in tv l’atmosfera spensierata degli anni ’90, con un cast di ospiti d’eccezione. Sul palco, insieme a Michelle Hunziker, si esibiranno Noemi, Al Bano, Raf, Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale, in un mix di musica, ironia e revival. Le performance, registrate davanti a un pubblico entusiasta, celebrano la storia della musica italiana e la magia del karaoke televisivo che ha fatto epoca.

Il format, che riprende l’idea originale di Fiorello, punta a coinvolgere il pubblico con un linguaggio moderno e una produzione curata nei dettagli. La location di Ferrara, già protagonista di Battiti Live Spring, aggiunge un tocco di freschezza e continuità all’offerta musicale di Canale 5.

Perché Super Karaoke è stato rinviato e cosa aspettarsi dal debutto

Dietro il rinvio di Super Karaoke c’è una logica televisiva precisa. Mediaset ha scelto di proteggere il lancio di uno show che punta sulla nostalgia e sulla forza dei grandi nomi della musica italiana. Con le repliche di Montalbano ancora in grado di superare i 3 milioni di spettatori, la concorrenza sarebbe stata troppo rischiosa per un format nuovo, anche se già registrato e pronto per la messa in onda.

Il rinvio, quindi, non è un segnale negativo ma una scelta strategica. La rete vuole garantire al programma la visibilità che merita, collocandolo in una serata più libera da sfide dirette. Inoltre, il debutto di Un Nuovo Inizio con Megan Montaner nel prime time del martedì conferma la volontà di rafforzare la programmazione con titoli inediti e di grande richiamo.