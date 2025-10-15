Uomini e Donne, la proposta di Maria De Filippi stupisce: ha chiesto alla corteggiatrice…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le sorprese a Uomini e Donne non mancano mai e nella puntata di ieri Maria De Filippi ha fatto una proposta ad una delle corteggiatrici che ha stupito praticamente tutti.

Cosa è successo? Al centro dello studio Flavio Ubirti ha avuto un piccolo confronto con Sara, la ragazza ha chiaramente detto di voler tornare a casa perché non vede il tronista coinvolto nei suoi confronti. Pensa che non sia attratto da lei, è convinta di non piacergli.

La proposta di Maria De Filippi a Uomini e Donne spiazza: cosa ha chiesto a Sara in puntata

Sara, nuova tronista di Uomini e Donne (Screen Witty Tv)

La ragazza visibilmente dispiaciuta ha detto che non ha nessuna intenzione di far finta di niente perché non vuole permettere a nessun uomo di abbassare la sua autostima. È consapevole del fatto che non può piacere a tutti ma lei vuole seguire il suo cuore ed è per questo che ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza.

Rivolgendosi alla conduttrice Sara ha detto: “Il cuore mi ha detto che sicuramente da qualche parte la persona per me ci sarà e che mi farà sentire bella e non solo quella forte”. Lei desidera trovare un uomo che sia in grado di prendersi cura di lei e non pensa che quella persona sia Flavio. A quel punto Maria De Filippi le ha proposto di sedersi sul trono. La corteggiatrice visibilmente emozionata ha detto che crede molto nell’amore ed è certa che da qualche parte la sua persona c’è. Con gli occhi pieni di lacrime ha accettato con gioia di diventare la nuova tronista.