Cristian Mascolino ha tradito Nicole? Chat piccanti con Valeria Ninni: lei svela cosa è successo tra loro

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Durante il suo percorso a Temptation Island Cristian Mascolino era riuscito a conquistare la stima e l’affetto di moltissime persone con il suo modo di fare. Dopo il reality, però, sono venute a galla diverse situazioni che lo hanno fatto finire al centro di molte critiche e polemiche, come i tradimenti ai danni di Soraya.

Tornato single l’ex volto di Temptation Island ha iniziato a frequentare l’ex tentatrice Nicole Cena, di recente sono andati insieme a Verissimo dove hanno fatto sapere di essere molto felici insieme. La loro relazione non è stata resa subito pubblica e sembra che lui non sia stato totalmente sincero con lei, questo è quello che ha fatto sapere Valeria Ninni. La ragazza ha rivelato che c’è stato qualcosa tra loro, nonostante lui fosse già impegnato con Nicole.

Valeria Ninni smaschera Cristian Mascolino: cosa è successo tra loro dopo Temptation Island

A Casa Lollo l’influencer ha rivelato di aver sentito per la prima volta l’ex volto del reality il 7 agosto, a contattarlo è stata lei per fargli i complimenti in merito al suo percorso a Temptation Island. I due hanno iniziato a sentirsi, lui le diceva che si sarebbero visti quando ci fosse stata la possibilità, ma ometteva la frequentazione con Nicole Cena.

Cosa è successo tra loro? A Lorenzo Pugnaloni ha detto: “Ci sono stati momenti, tra virgolette, di intimità. Io ero single, credevo che lui fosse single e in quel momento non ci ho visto niente di male“. Dopo quello che ha scoperto, però, si è pentita del fatto che gli abbia dato fiducia. Valeria Ninni ha specificato che lei e Cristian Mascolino non si sono mai visti di persona, però si sentivano e si scambiavano foto e video intimi. Quando Soraya ha svelato i suoi tradimenti lei c’è rimasta male e si è raffreddata nei suoi confronti, quando ha deciso di parlare del loro ‘flirt’ lui le ha mandato un messaggio molto brutto. L’influencer ha anche rivelato che voleva scrivere a Nicole per metterla in guardia, ma ha i profili privati, però si è detta disponibile a raccontarle tutto se lo vorrà.