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VIETATO ABBASSARE LA GUARDIA: LA VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA ATTESA DALL’INVICTA MOLFETTA

Dopo due vittorie consecutive, l’Angel cerca continuità senza concedersi cali di concentrazione nella terza giornata di andata del campionato DR1 Puglia – Girone A.

Due vittorie nelle prime due giornate, quattro punti in classifica e un avvio di campionato che alimenta fiducia ed entusiasmo. Ma per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia non è il momento di cullarsi sugli allori.

Sabato 24 ottobre, alle ore 18:30, sul campo neutro del Palazzetto San Pio di Bari, scelto per indisponibilità del PalaPanunzio, la formazione sipontina sarà impegnata con l’Invicta Molfetta per la terza giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 1 Puglia, Girone A.

Dopo il successo esterno contro la Normanna Basket Melfi e la vittoria casalinga sulla Nuova Virtus Corato, la squadra di coach Felice Carano è chiamata a confermare quanto di buono costruito finora, consapevole che il percorso di crescita è appena cominciato.

“Le due vittorie ci danno fiducia, ma non devono farci perdere di vista gli aspetti sui quali dobbiamo ancora migliorare– sottolinea Coach Felice Carano –. Contro Corato abbiamo dimostrato carattere e capacità di reagire, ma abbiamo anche commesso errori che non possiamo permetterci di ripetere. A Molfetta serviranno intensità difensiva, attenzione ai dettagli e continuità nell’arco dei quaranta minuti. Non possiamo pensare che basti quanto fatto finora: ogni partita richiede di dimostrare nuovamente il nostro valore”.

Un richiamo alla concretezza condiviso anche da Fabio Mastroluca, dirigente Angel: “Siamo soddisfatti dell’avvio di stagione, soprattutto per l’atteggiamento e la determinazione che il gruppo ha saputo esprimere nei momenti decisivi. Ma due vittorie non rappresentano un traguardo, semmai uno stimolo a lavorare con ancora maggiore responsabilità. Questo campionato non concede distrazioni e sappiamo che ogni avversario può metterci in difficoltà, come Molfetta signora squadra con buoni terminali offensivi. Vogliamo costruire qualcosa di importante, ma per riuscirci dobbiamo ragionare una partita alla volta, senza perdere umiltà, concentrazione e voglia di migliorarci”.

L’Invicta Molfetta, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, resta un avversario da affrontare con la massima attenzione. La formazione adriatica può contare sulla qualità del playmaker Giampaolo Sancilio, sull’efficacia realizzativa di Niccolò Cuomo e sull’esperienza del capitano Salvatore Orlando sotto canestro. Tre riferimenti che, nonostante il difficile avvio di campionato, rendono particolarmente insidiosa la trasferta della formazione sipontina.

Per l’Angel, dunque, una nuova verifica di maturità, prima ancora che un appuntamento con il risultato.

Palla a due sabato 24 ottobre alle ore 18.30

La strada è quella giusta. Ma la guardia deve restare alta.