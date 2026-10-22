McDonald’s a Manfredonia – Monte Sant’Angelo, alzata la struttura, sarà pronto prima di Natale?

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MANFREDONIA – MONTE SANT’ANGELO – Procedono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo McDonald’s che sorgerà presso il Centro Commerciale del Gargano tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Per primi la redazione de ilsipontino.net aveva dato l’annuncio dell’indiscrezione. Ora la struttura del famoso fast food che sorgerà sul Gargano prende forma. In questi giorni stanno alzando la struttura.

Secondo delle indiscrezioni si sta facendo di tutto per far essere pronta la struttura prima di Natale, anche se i tempi sono troppo serrati e lo stop dei trasporti di questi giorni non sta semplificando i lavori.

Gli abitanti di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata non vedono l’ora di poter addentare il proprio Big Mac!