Javier Martinez non si arrende: “Non lo escludo”, la rivelazione

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Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti dello scorso campionato di A3 di pallavolo dove ha giocato con la Terni volley academy. L’ex concorrente del Grande fratello ha dimostrato di avere grandi qualità nel campo di volley. In queste ore, l’uomo è tornato a parlare del suo futuro professionale nel corso di una diretta fatta su Tiktok. Il compagno di Helena Prestes ha parlato: “Argomento pallavolo: sono ancora tentennante, non vi nascondo che guardo qualche video di quest’anno e mi viene un po’ di nostalgia. Non escludo di smettere completamente, magari in una squadra di Serie B qui intorno.” Javier Martinez ha dimostrato di avere ancora molti dubbi sul suo futuro nella pallavolo.

Javier Martinez parla del suo futuro nella pallavolo

Sempre nel corso della diretta su Tiktok, il 31enne argentino ha ammesso: “se andrò a giocare in qualche squadra mi raccomando cerchiamo di tenere alto questo movimento della pallavolo che è uno sport super sano e bello da vedere” Javier Martinez ha continuato: “Cerchiamo anche di sostenere la squadra dove magari andrò a giocare”. L’ex gieffino del Grande Fratello è reduce da una stagione importante con la Terni volley academy, dove vi ha giocato per solo un anno. Lo schiacciatore argentino è stato il migliore realizzatore della sua squadra nel campionato appena concluso.