Attualità Puglia
Bandiere Blu, 27 in Puglia: in Provincia di Foggia tutto confermato
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Bandiere Blu, 27 in Puglia: in Provincia di Foggia tutto confermato
Ancora più Bandiere Blu in Italia: si è appena svolta l’edizione 2026 del riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education).
Nel 2026 entrano tra le Bandiere Blu pugliesi Morciano di Leuca e Tricase, mentre escono Patù e Castrignano del Capo.
PROVINCIA DI FOGGIA
Isole Tremiti: Cala delle Arene
Rodi Garganico: Riviera di Ponente, Riviera di Levante
Peschici: Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola/Zaiana, Procinisco, Baia di Peschici
Vieste: San Lorenzo, Scialara
Zapponeta: Lido