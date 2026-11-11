Meteo, prime ipotesi per il weekend 14-15 novembre
Meteo, prime ipotesi per il weekend 14-15 novembre
Secondo IlMeteo.it nella giornata di Sabato 14 Novembre si risentirà dell’eredità della fase perturbata attiva nei giorni precedenti, con i fenomeni più insistenti che coinvolgerebbero le regioni centro-meridionali.
Lungo il versante tirrenico e in Sardegna i contrasti termici nei bassi strati favorirebbero lo sviluppo di rovesci e locali manifestazioni temporalesche, mentre sull’Appennino centro-meridionale le precipitazioni a carattere nevoso rimarrebbero confinate oltre i 1700-1900 metri di quota, con deboli depositi sulle vette principali. Sul resto del territorio nazionale prevarrebbero condizioni ampiamente asciutte, con cieli sereni o poco nuvolosi al Settentrione.
Nel corso di Domenica 15 Novembre l’ingresso di una seconda saccatura atlantica dai quadranti occidentali rinnoverebbe condizioni di spiccata instabilità atmosferica a carico del Centro-Sud e delle Isole Maggiori. Le precipitazioni assumerebbero carattere di rovescio o temporale a tratti intenso lungo la fascia tirrenica, segnatamente tra Lazio, Campania e Calabria.