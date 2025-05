Chiara Pompei mostra la ferita ai fan poi svela: “Vorrei che Riccardo venisse a darmi una carezza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il gesto estremo di Chiara Pompei ha sconvolto non poco i suoi fan nelle scorse ore, lei stessa infatti ha raccontato di essere finita in una clinica psichiatrica dopo aver rischiato di morire.

Cosa è successo? Per lei è un periodo davvero difficile, durante un momento di crisi causata dalla sofferenza che sta provando si è accoltellata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che sono state varie cose a spingerla a compiere il pericoloso gesto, soprattutto le bugie e le cattiverie che stanno circolando sul suo conto.

Riccardo è sparito dalla vita di Chiara Pompei: cosa ha detto lei sui social

Tramite alcune Instagram stories l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che una ragazza che lei nemmeno conosce ha detto al suo ex fidanzato Riccardo che si prostituiva nei locali, una fake news che l’ha non poco ferita.

Nelle scorse ore sempre sul suo profilo Instagram si è mostrata sul lettino visibilmente sofferente. Ai suoi seguaci ha fatto sapere che non riusciva ad alzarsi dal letto, voleva approfittarne per studiare un po’ ma la ferita le faceva troppo male, l’ha anche mostrata ai fan. Come didascalia della storia ha aggiunto: “Vorrei solo che Riccardo mi venisse a dare una carezza. L’ho spaventato ed è sparito dalla mia vita”.