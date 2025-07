Cercarsi bambino/a per Documentario sul Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cercasi bambino/a per documentario sul Gargano.

Cerchiamo un bambino o una bambina tra i 2 e i 5 anni, per un documentario diretto da Domenico Rignanese, giovanissimo artista e regista esordiente. Il suo primo documentario dal titolo Curandum est ha ottenuto il premio della critica al Festival Mònde ed è stato selezionato al Puglia Show del Festival Europeo di Lecce. Le riprese si terranno dal 12 al 27 agosto a Monte Sant’Angelo. La scena del bambino sarà girata all’alba a sulla spiaggia di Manfredonia. Il volto del minore non sarà mai inquadrato, solo riprese di spalle.

Non è previsto nessun compenso.

Chi fosse interessato può contattare Lucia Caputo sui suoi profili social.