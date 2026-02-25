Menswear protagonista al Festival di Sanremo: Olly apre la serata con Dolce&Gabbana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È partita la 76ª edizione del Festival di Sanremo, che accompagnerà l’Italia fino a sabato 28 febbraio. Quest’anno, oltre alla musica, il palco dell’Ariston si conferma un vero e proprio teatro di stile, dove gli abiti diventano protagonisti quanto le esibizioni. Tra tagli sartoriali classici e rivisitazioni contemporanee del menswear, la prima serata ha mostrato come moda e musica siano ormai un binomio inscindibile.

Olly ha aperto la serata indossando un elegante look firmato Dolce&Gabbana, dando subito il tono di raffinata modernità alla kermesse. Accanto a lui, Carlo Conti, direttore artistico per il secondo anno consecutivo, e Laura Pausini, co-conduttrice per l’intera manifestazione, hanno accompagnato ospiti come l’attore turco Can Yaman e il super ospite Tiziano Ferro, creando un mix perfetto di musica e glamour.

Anche i look femminili hanno attirato grande attenzione: Laura Pausini in Giorgio Armani, Mara Sattei in Vivienne Westwood, Arisa in Des Phemmes con gioielli Crivelli, Patty Pravo in Simone Folco con Bulgari, Malika Ayane in Jil Sander e Ditonellapiaga in Dsquared2 hanno dimostrato come il Festival sia diventato una passerella a cielo aperto per la moda italiana e internazionale.

Il menswear non è stato da meno: tessuti pregiati, dettagli brillanti e tagli sartoriali hanno trasformato ogni esibizione in un piccolo show di stile. Il ritorno alle linee classiche è stato reinterpretato con un tocco contemporaneo, confermando che sul palco dell’Ariston moda e musica viaggiano ormai fianco a fianco.