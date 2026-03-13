Le scarpe di Trump costano 145 euro: le regala ai collaboratori, ma spesso della taglia sbagliata

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L’ossessione di Trump per le scarpe eleganti

Secondo una ricostruzione pubblicata dal Wall Street Journal, le preferenze di stile di Donald Trump non riguardano solo la sua celebre cravatta rossa, ma anche le scarpe. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, avrebbe sviluppato una vera e propria ossessione per un modello di scarpe eleganti che indossa abitualmente e che avrebbe iniziato a regalare ai suoi collaboratori più stretti.

Tutto sarebbe nato da una battuta pronunciata durante una conversazione con il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Trump avrebbe commentato le loro calzature affermando: «Si può capire molto di un uomo dal numero di scarpe che porta». Subito dopo avrebbe criticato il loro stile definendo le scarpe «orribili».

Il modello Florsheim da 145 dollari

Per rimediare alla situazione, Trump avrebbe deciso di regalare ai membri del suo gabinetto il modello di scarpe che indossa sempre lui. Si tratta di eleganti scarpe in pelle con lacci prodotte da Florsheim, azienda americana fondata a Chicago nel 1892.

Il prezzo non è particolarmente elevato: circa 145 dollari (poco più di 130 euro). Non si tratta quindi di un marchio di lusso, ma per Trump queste scarpe rappresentano un vero must have, al pari della sua iconica cravatta rossa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano americano, il presidente avrebbe iniziato a ordinarle in grandi quantità per regalarle ai collaboratori durante incontri e riunioni, arrivando perfino a farle provare nello Studio Ovale.

Il problema della taglia sbagliata

Non tutti, però, sembrano entusiasti dell’iniziativa. Alcuni collaboratori avrebbero dovuto mettere da parte le loro scarpe preferite, anche modelli più costosi, per indossare quelle scelte dal presidente.

Il dettaglio più curioso riguarda però la taglia. Non sarebbero infatti i diretti interessati a scegliere il numero: Trump pare divertirsi a indovinare la misura delle scarpe dei suoi collaboratori e a ordinarle di conseguenza.

Questo sistema porta spesso a errori, con molti funzionari costretti a indossare scarpe troppo grandi o poco adatte al proprio piede.

La foto virale di Rubio

Un esempio è emerso durante il forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. In una foto diventata virale sui social si nota chiaramente che le scarpe indossate da Rubio sembrano di almeno due numeri più grandi del necessario.

Secondo alcune interpretazioni, indossare scarpe più grandi potrebbe persino essere un modo per assecondare la convinzione di Trump che la misura delle calzature riveli qualcosa sulla personalità e sul valore di una persona.