Laura Pausini illumina Sanremo 2026 con l’eleganza di Giorgio Armani Privé

Roberta Cipolletta24 Febbraio 2026
Grande protagonista sul palco dell’Ariston, Laura Pausini ha scelto di affidarsi alle creazioni di Giorgio Armani Privé per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Una decisione che va oltre la moda e racconta un legame autentico con lo stilista, che negli anni ha saputo valorizzarne talento e personalità.

Per la prima serata la cantante ha indossato un sofisticato abito in velluto di seta blu notte, caratterizzato da linee pulite e dettagli luminosi capaci di esaltare la sua presenza scenica. I cambi d’abito, studiati per accompagnare i diversi momenti della serata, hanno messo in evidenza uno stile raffinato e coerente, completato da accessori ricercati e calzature di alta gamma.

La scelta di Armani rappresenta anche un omaggio a un sodalizio professionale e umano costruito nel tempo. Più volte Pausini ha ricordato come lo stilista abbia creduto in lei fin dagli esordi, contribuendo a definirne l’immagine pubblica senza mai snaturarne l’identità. A Sanremo 2026, quell’intesa si rinnova ancora una volta sotto i riflettori del palco più importante della musica italiana.

