Kering in calo: i ricavi di Gucci crollano e il gruppo chiude il 2025 in perdita

Kering è uno dei principali gruppi del lusso al mondo, proprietario di marchi iconici come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga. Il 2025 si è rivelato un anno sfidante per il gruppo francese, segnato da cambiamenti creativi, riduzione della domanda e una performance al di sotto delle aspettative, che ha portato il gruppo a chiudere l’anno in perdita.

Gucci, il marchio più importante, ha subito un calo significativo, influenzato dal rinnovamento della direzione artistica e da un mercato più difficile. Al contrario, Bottega Veneta ha mostrato segnali di crescita e Saint Laurent ha mantenuto stabilità grazie a una gestione attenta dei costi. Balenciaga e Alexander McQueen stanno ancora affrontando un percorso di ristrutturazione e consolidamento.

Il CEO Luca de Meo ha sottolineato che i risultati del 2025 non rispecchiano il vero potenziale del gruppo e ha anticipato un piano per rafforzare i marchi, migliorare la redditività e generare maggiore liquidità. Le novità saranno illustrate al capital markets day previsto ad aprile.

Nonostante le difficoltà operative, Kering continua a gestire con attenzione la cassa e le risorse, puntando a una ripresa attraverso strategie mirate sui suoi marchi principali e sulla creatività che ha reso il gruppo celebre nel mondo del lusso.