Vogue Café Milano: prima edizione italiana nel cuore della Fashion Week

Dal 26 al 28 febbraio 2026, nel pieno della Milano Fashion Week Donna (che si terrà dal 24 febbraio al 2 marzo con oltre 160 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi), arriva Vogue Café Milano: prima edizione italiana durante la Settimana della Moda.

Per la prima volta in Italia, il concept di Vogue Café si trasforma in un pop‑up permanente di tre giorni nel capoluogo lombardo, pensato come luogo di incontro, pausa e relazione per gli appassionati di moda e i partecipanti alla Fashion Week.

La manifestazione si svolge presso Fondazione Officine Saffi (via Giovanni Battista Niccolini 35a) nel quartiere di Sarpi, dove lo spazio creativo diventa un “hot spot” per ritrovarsi tra un evento e l’altro del calendario ufficiale.

📍 Cosa accade al Vogue Café

Durante l’evento, aperto al pubblico con registrazione, sono previste diverse attività curate dagli editor di Vogue Italia, in collaborazione con Twinset Milano:

• Sessioni di live styling, con consigli di look e conversazioni su tendenze e outfit.

• Workshop di ceramica artigianale per sperimentare tecniche manuali nel laboratorio di Officine Saffi.

• Live reading dedicato al numero di marzo 2026 del magazine, con editor e ospiti.

• Flower market e bouquet experience, per creare composizioni floreali personalizzate.

• Offerta café personalizzata, gift e shopping dedicato per arricchire l’esperienza.

L’idea del Vogue Café è quella di offrire non solo una pausa caffè, ma uno spazio d’incontro e di scambio tra persone da tutto il mondo che partecipano alla Fashion Week, permettendo di rallentare, chiacchierare e condividere momenti creativi in un contesto che unisce moda, arte e lifestyle.