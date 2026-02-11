New York Fashion Week FW 2026/27: Ralph Lauren e Gigi Hadid riscrivono l’eleganza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gigi Hadid apre la sfilata Autunno-Inverno 2026/27 di Ralph Lauren alla New York Fashion Week e ne diventa subito il manifesto: una donna elegante ma combattiva, sofisticata e pragmatica, capace di trasformare l’abito in una dichiarazione di forza. La cornice è il Clock Tower Building, edificio di fine Ottocento che amplifica il dialogo tra storia e contemporaneità.

Dopo lo show, durante una cena esclusiva, Ralph Lauren ha spiegato di aver voluto fare «un cenno alla storia», rivolgendosi a una clientela in cerca di “pragmatismo chic con una carica emotiva”. Un’intenzione evidente fin dall’apertura: Gigi sfila con un completo marrone gilet e gonna lunga, attraversato da catene sui fianchi, anticipando l’anima della collezione.

La proposta sartoriale è impeccabile: giacche, blazer e redingote dai tagli precisi realizzati in tweed Donegal ruvido, jacquard preziosi e sete ricamate. Cappotti e giacche sono spesso completati da sciarpe di cashmere leggere, che ne accentuano l’effetto scultoreo. La ricchezza dei materiali — velluti, foulard stampati, pelli e shearling dalle finiture inedite — conferisce alla collezione una nobiltà intensa e materica. Il velluto, lasciato al naturale negli abiti con schiena scoperta del finale, sprigiona una luminosità quasi eterea.

Affiorano suggestioni militari: pettorali e corazze leggere, scolpite sul busto in tessuti a effetto metallico, abbinate a stivali alti fino al ginocchio con cinturini, chiaro richiamo a una moderna Giovanna d’Arco. Un’immagine di potere femminile che trova il suo apice negli abiti da sera, dai toni terrosi e riflessi luminosi, con maniche trasparenti come armature di luce e cinturoni decisi a segnare la silhouette.

Gigi Hadid incarna perfettamente questa visione anche fuori dalla passerella, come dimostrato dalla sua scelta di indossare un abito da cerimonia a piedi nudi al matrimonio della sorella Alana, ribaltando con naturalezza il dress code tradizionale. La sua capacità di ridefinire i codici passa anche dai capelli: dal biondo miele al recente caschetto nero “matte black mini bob”, simbolo di un nuovo equilibrio tra estetica rétro e sensibilità contemporanea.

Con la collezione FW 2026/27, Ralph Lauren firma un’eleganza che guarda alla storia per parlare al presente. E Gigi Hadid ne è l’interprete ideale: forte, libera e luminosa, anche in abito da sera.