Helena Prestes ed il dolce messaggio che riempie il cuore: ecco quale

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Belena Prestes è tra le gieffine che stanno avendo ancora grande successo nonostante sia passato diverso tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello. La modella brasiliana ha dimostrato una grande capacità di rinnovarsi, sorprendendo il suo pubblico con contenuti sempre nuovi e di ottima qualità. In queste ore, la compagna di Javier Martinez ha ricevuto un dolce messaggio che ha deciso di rendere pubblico sui social. Helena Prestes ha condiviso su Instagram un pensiero che una fan ha deciso di inviarle. In esso si leggono queste testuali parole: “Ti ho appena visto sul treno tu con il tuo libro ed io col mio. Non ti ho salutata per non disturbare per cui lo scrivo qua. Grazie per questo tuo progetto, il book club unisce, apre la mente e soprattutto il cuore. Grazie di cuore.”

Helena Prestes elogiata da una fan per l’apertura del book club

La compagna di Javier Martinez ha ricevuto un messaggio da una fan, in cui la elogia per la sua decisione di aprire un book club. Per chi non lo sapesse, Helena Prestes ha deciso di discutere ogni mese di un libro su Twitch, piattaforma su cui è sbarcata da poche settimane. In passato, la donna aveva intrattenuto i suoi utenti, parlando di Just kids, il libro in cui viene narrata la storia personale e artistica della cantante Patty Smith. In quell’occasione, la modella brasiliana aveva trovato spunto dalla biografia dell’artista per raccontare al suo pubblico retroscena inediti della sua vita.