Helena Prestes supporta Javier Martinez: arriva un dolce gesto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie con più seguito uscite dal Grande fratello. I due si sono conosciuti nel 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. Da pochi mesi, la coppia vive a Lecco in un attico di lusso di proprietà di lei. In queste ore, l’ex pallavolista ha annunciato un nuovo importante traguardo. L’ex gieffino è infatti entrato a far parte di una nuova agenzia che cura i diritti di immagine anche di Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Per l’occasione, la scuderia di talenti ha pubblicato un post di presentazione di Javier Martinez, dove ha elogiato le sue qualità. La novità è stata accolta con grande gioia da parte dei suoi fans, che non vedono l’ora di vedere l’uomo nei suoi nuovi progetti.

Javier Martinez in una nuova agenzia: Helena Prestes lo festeggia

Javier Martinez è entrato a far parte di una nuova agenzia. La novità è stata festeggiata oltre dai fans anche da Helena Prestes, la sua compagna con la quale ha da tempo una storia d’amore. La modella brasiliana ha commentato con l’emoj della fiamma il post pubblicato dalla scuderia di talenti su Instagram. La donna ha dimostrato di essere la prima supporter del suo compagno, che ha appena iniziato un nuovo capitolo della sua carriera lavorativa.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram