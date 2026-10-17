Grande fratello, Mariavittoria Minghetti ha un nuovo amore dopo Tommaso Franchi? La segnalazione

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I personaggi vecchi e nuovi del Grande fratello continuano a far parlare di loro. Nel corso dell’edizione andata in onda nel 2024, il pubblico ha avuto modo di conoscere Mariavittoria Minghetti. In quell’occasione, la dottoressa romana fece parlare per la sua storia d’amore con Tommaso Franchi. A distanza di tempo, ecco che la donna è tornata a far parlare di sé per la sua vita privata. Mariavittoria Minghetti avrebbe un nuovo amore dopo aver messo fine alla storia con l’idraulico senese conosciuto al Grande fratello. A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano in cui si legge queste testuali parole: “La Minghetti sta con Nicolò Maltese, ex Pechino Express. Stavamo insieme ieri sera nella terrazza Martini di Milano come si può vedere dalle storie repostate da entrambi.”

Mariavittoria Minghetti del Grande fratello: il nuovo amore è Nicolò Maltese?

Mariavittoria Minghetti avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Nicolò Maltese, ex concorrente di Pechino Express in coppia a Giulio Berruti. Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione visto che non ci sono conferme ufficiali a riguardo. Nel frattempo, l’ex concorrente del Grande fratello era tornata al centro dell’attenzione di recente per una stoccata ai danni di Tommaso Franchi. La donna aveva messo mi piace ad un commento di un utente su Instagram che diceva in questo modo: “Questa è la vera Mariavittoria non quando stavi con quello sc*mo: ti sei salvata“

MariaVittoria Minghetti sbotta al GF (Screen Mediaset infinity)