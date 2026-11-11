Isola dei famosi, quando andrà in onda la nuova edizione? Svelata la data

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Sembra che i tantissimi fan dell’Isola dei famosi non dovranno attendere ancora a lungo per vedere la nuova edizione, che sarà condotta su Canale 5 per la prima volta da Selvaggia Lucarelli.

In varie occasioni l’opinionista del Grande Fratello Vip si è detta soddisfatta del lavoro che ha fatto, le ha fatto davvero piacere scoprire di essere brava nel ruolo di conduttrice, che fino ad ora non aveva mai sperimentato. Ma quando andrà in onda la prima puntata del reality? Oggi Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti, dove ha parlato anche dell’Isola dei famosi.

Quando debutterà su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei famosi? L’AD di Mediaset resta vago ma spunta la data

L’amministratore delegato di Mediaset ha fatto sapere che stanno ancora lavorando al montaggio della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Sarà una formula sperimentale e prima di decidere dovranno vedere il prodotto. Ha poi aggiunto: “Qualcuno parla di dicembre, ma non so dove l’abbia letto, e per quel mese serve più prudenza“.

Intanto su Dagospia, Giuseppe Candela ha rivelato di essere venuto a conoscenza del fatto che Mediaset ha deciso di mandare in onda la prima puntata del reality venerdì 4 dicembre. Il noto giornalista ha fatto anche sapere che le puntate, condotte da Selvaggia Lucarelli, saranno undici.