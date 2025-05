Carlo Conti dalla Venier si racconta e fa un primo annuncio su Sanremo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carlo Conti si apre in un’intervista intima a Mara Venier a Domenica In, rivelando aspetti della sua vita famigliare e della sua personalità di padre. Il conduttore toscano si definisce un papà permissivo, ma sottolinea l’importanza di saper dire di no ai figli, condividendo il suo approccio con il figlio Matteo, di appena 11 anni. Cresciuto senza un padre, Conti desidera trasmettere al suo bambino i valori che sua madre gli ha insegnato, anche se riconosce che non è sempre facile.

Il rapporto tra Carlo Conti e suo figlio Matteo e poi un annuncio su Sanremo

Il rapporto tra padre e figlio è molto forte e si basa sulla condivisione di passioni come la pesca e la fiorentina, anche se Matteo preferisce non essere sotto i riflettori come il padre. Conti rivela che il suo ragazzo è piuttosto distante dal mondo dello spettacolo e, addirittura, a Sanremo non voleva partecipare. A casa, invece, Carlo si impegna a essere un esempio positivo, aiutando nelle faccende domestiche e sottolineando che nella sua famiglia tutti fanno tutto, senza ruoli rigidamente assegnati.

L’intervista affronta anche il tema del suo ultimo fallimento televisivo, “Ne vedremo delle belle”, chiuso in anticipo dopo il grande successo di Sanremo 2025. Conti ammette che i flop fanno parte della carriera, sono utili e insegnano, e si mostra già proiettato verso il futuro, rivelando che sta ricevendo nuove proposte per Sanremo 2026.