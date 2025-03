Il marito di Mara Venier in sedia a rotelle a Milano: il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nicola Carraro appare sereno sui social. Il marito di Mara Venier, 83 anni, ha condiviso su Instagram alcune immagini che lo ritraggono in sedia a rotelle in un parco milanese, spiegando personalmente il motivo che lo ha costretto a spostarsi così. Zia Mara ha commentato con un’unica parola che riassume il forte sentimento nei confronti della sua dolce metà: “Amore”. L’imprenditore ha scritto: “Buon giorno amici di #abbracciamociconleparole. Sono passati 107 giorni dall’ inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”. Mara fa di tutto per restare accanto al marito. Da qualche mese la conduttrice fa la pendolare tra Roma e Milano, proprio per non lasciare solo l’uomo che ama e che ha sposato.

Mara Venier: il marito era assente dai social da tempo

A fine gennaio Carraro aveva già condiviso un video per spiegare ai suoi follower il motivo della sua improvvisa assenza dai social. In quell’occasione, il marito di Mara Venier aveva dichiarato in un video condiviso a fine gennaio: “Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano. Tra un po’ torno in pista, non vi preoccupate”. Lo stesso mese, nel corso di un’intervista a Gente, Mara Venier aveva precisato: “Faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano, di continuo. A Milano c’è mio marito Nicola, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando. Qui abbiamo trascorso le feste e, altra rivoluzione del nuovo anno, abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò per le riunioni, per il programma, per stare con i figli e i nipoti, poi tornerò da lui”.

Nicola Carraro in sedia a rotelle

Cecchi Gori ospite nell’ultima puntata di Domenica In

Nella puntata di Domenica In trasmessa ieri 9 marzo, Mara Venier ha ospitato Vittorio Cecchi Gori, celebre ex produttore cinematografico che ha dato lustro e orgoglio alla settima arte. Durante la diretta non è mancato un colpo di scena: l’arrivo inaspettato in studio della sua ex moglie e storica collaboratrice Rita Rusic. Nel corso dell’intervista alla padrona di casa, Cecchi Gori ha riconosciuto l’importanza della bellissima attrice di origine croata nel percorso di crescita dei loro figli: “A Rita va il grande merito di averli educati meravigliosamente”. Qualche divergenza, invece, riguardo al mondo del cinema, spiegando che i due hanno “visioni diverse”. In seguito Mara ha sorpreso il suo ospite, annunciando l’ingresso proprio di Rita Rusic. Quest’ultima non ha tardato a provocare bonariamente l’ex marito, dicendo in maniera simpatica: “Mi voleva togliere subito i meriti del lavoro eh! È bugiardello, come tutti gli uomini sul lavoro. Invece è andata che quando ci siamo conosciuti chiaramente io stavo sempre in ufficio con lui, con il papà Mario”.