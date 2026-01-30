Bus in fiamme ad Ariccia: salvi gli studenti a bordo

Momenti di terrore questa mattina ad Ariccia, dove un autobus navetta carico di studenti diretti al liceo James Joyce ha preso fuoco mentre transitava in via Ramo d'Oro. L'incendio è divampato intorno...

Momenti di terrore questa mattina ad Ariccia, dove un autobus navetta carico di studenti diretti al liceo James Joyce ha preso fuoco mentre transitava in via Ramo d'Oro. L'incendio è divampato intorno alle 8:00, quando il mezzo stava percorrendo la strada che collega Ariccia a Genzano di Roma.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo, costringendo l'autista a fermarsi immediatamente per consentire l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno domato il rogo impedendo che si propagasse ulteriormente. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito nel vano motore. Il mezzo è andato completamente distrutto, come testimoniano le immagini che circolano sui social network.

La prontezza dell'autista

Determinante è stata la reazione dell'autista, che ha mantenuto la calma e ha proceduto all'evacuazione immediata di tutti gli studenti presenti a bordo. "Ho visto del fumo provenire dal cofano e ho capito subito che dovevo fermarmi", ha raccontato il conducente ai carabinieri intervenuti per i rilievi. Nessuno dei ragazzi ha riportato ferite, anche se lo spavento è stato enorme.

Le indagini sulla sicurezza

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per accertare le cause dell'incendio e verificare che il mezzo fosse in regola con tutte le revisioni e i controlli di sicurezza previsti dalla normativa. Il titolare della ditta di trasporti ha dichiarato che tutti i veicoli della flotta vengono sottoposti a manutenzione costante.

Il traffico sulla via Ramo d'Oro

L'incidente ha provocato la chiusura temporanea della strada, con conseguenti disagi per la circolazione nella zona dei Castelli Romani. La viabilità è stata ripristinata nel primo pomeriggio, dopo la rimozione della carcassa del bus.