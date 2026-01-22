Incidente mortale sull'A22: due vittime nell'incendio

Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi sull'autostrada A22, nel tratto tra Avio e Affi in provincia di Verona. Due persone hanno perso la vita dopo che il furgone sul...

Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi sull'autostrada A22, nel tratto tra Avio e Affi in provincia di Verona. Due persone hanno perso la vita dopo che il furgone sul quale viaggiavano ha violentemente tamponato un tir fermo in una piazzola di sosta.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 4 del mattino in direzione Modena, all'altezza di Brentino Belluno. Il furgone, con targa slovacca, ha tamponato a forte velocità un camion carico di carta fermo nella piazzola di emergenza. L'impatto è stato devastante: il mezzo leggero ha preso immediatamente fuoco, con fiamme altissime che hanno avvolto la cabina rendendo impossibile qualsiasi tentativo di soccorso, come già riportato in altre tragedie simili.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo del sinistro ma per i due occupanti del furgone non c'è stato nulla da fare. I corpi sono rimasti carbonizzati, rendendo estremamente difficile l'identificazione delle vittime. L'autista del camion è rimasto fortunatamente illeso. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore.

Indagini in corso sulla dinamica

La polizia stradale sta conducendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è un possibile colpo di sonno o una distrazione del conducente del furgone. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore, causando disagi alla viabilità.