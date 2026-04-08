Bianca Guaccero e Giovanni Pernice aspettano un figlio? Lei nega: “È ancora presto”

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Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono conosciuti a Ballando con le Stelle nel 2024 e oltre ad avere un’incredibile sintonia nel ballo si sono innamorati prova dopo prova.

Da quel momento non si sono più separati, oggi si mostrano più uniti che mai. Nelle ultime settimane sono circolare varie voci in merito ad una presunta gravidanza, aspettano il loro primo figlio? A fare chiarezza in merito al pettegolezzo ci ha pensato Bianca Guaccero in un’intervista concessa a La Stampa. La conduttrice ha smentito i rumors, ad oggi infatti non è incinta.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero non aspettano un figlio: cosa ha detto lei sul loro rapporto

La conduttrice ha fatto sapere che chiedevano a lei e al compagno quando sarebbero convolati a nozze già dopo qualche mese dall’inizio della loro relazione. Ha poi aggiunto: “E mò un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful, a casa mia no”.

Bianca Guaccero ha detto che viene da un matrimonio finito, ha una figlia ed è la sua assoluta priorità, pensa che prima di compiere certi passi bisogna conoscersi negli alti e nei bassi della vita. Tra le varie cose ha rivelato: “È così che si costruisce la prima casa, quella dell’intimità del cuore. Fatto questo, puoi costruire un nido di mattoni: convivere, sposarti o fare figli, ora è presto“. In merito al rapporto con Giovanni Pernice ha poi detto che è un legame speciale, lui le ha insegnato a fidarsi di nuovo degli uomini e dell’amore.