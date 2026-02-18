Belen Rodriguez, i PanPers la difendono dagli invidiosi: “È simpatica, siamo molto complici”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sul Nove Belen Rodriguez conduce Only Fun insieme ai PanPers, duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, una squadra che sta funzionando benissimo infatti il programma è molto seguito e apprezzato.

In un’intervista rilasciata dal duo comico a TvBlog.it si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni sulla collega dicendo che Only Fun essendo un ambiente comico ha fatto uscire il suo lato autoironico. L’hanno poi difesa da tutti coloro che la attaccano per invidia dicendo: “Mi spiace per chi è invidioso, ma oltre ad essere Belen, è simpatica, anche senza tacchi“.

È nata una splendida complicità tra Belen Rodrigueaz e i PanPers: cosa hanno detto sul loro rapporto

Andrea Pisani e Luca Peracino hanno rivelato che sin dall’inizio è nata una forte complicità tra loro e la conduttrice argentina e sono convinti che questo piaccia molto al pubblico che li segue. Hanno fatto anche un riferimento al legame speciale che c’è sempre stato tra Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Zelig.

A detta loro la complicità che c’è tra i noti conduttori ha fatto la storia della televisione. Bisio e Vanessa sono amici e complici, sembrano addirittura amanti per via del loro speciale legame. I PanPers hanno fatto sapere che non cercano di replicare quella formula ma di ripetere il concetto provando a far percepire ai telespettatori la sensazione di essere tre amichetti.