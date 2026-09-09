Sport Manfredonia
Manfredonia-Nocerina in campo sabato: info
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia-Nocerina in campo sabato: info
Di seguito, le modalità d’acquisto ed i prezzi dei tagliandi per assistere al match in programma sabato 12 Settembre, ore 16:30 presso lo Stadio Miramare. Biglietti disponibili dalle ore 15 di oggi 9 Settembre.
PREZZI
Tribuna Centrale (Rossa): 20€
Tribuna Laterale (Blu-Gialla): 15€
Gradinata Est: 10€
Curva Sud: 10€
UNDER 12 GRATIS (6-12 ANNI)
Ritiro TICKET OMAGGIO obbligatorio al botteghino entro VENERDÌ ore 12:00 (presentare documento del minore).
PUNTI VENDITA & ORARI
Link diretto all’acquisto:
https://www.vivaticket.com/…/manfredonia-calcio…/315053
Bar Impero (Piazza Marconi, 15)
Botteghino Tribuna:
• Da Mer 9 a Ven 11 | ore 18:00 – 20:00
• Sab 12 | ore 10:30 – 12:30