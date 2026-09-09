Sport Manfredonia

Manfredonia-Nocerina in campo sabato: info

Redazione9 Settembre 2026
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Manfredonia-Nocerina in campo sabato: info

Di seguito, le modalità d’acquisto ed i prezzi dei tagliandi per assistere al match in programma sabato 12 Settembre, ore 16:30 presso lo Stadio Miramare. Biglietti disponibili dalle ore 15 di oggi 9 Settembre.

🎟️ PREZZI

▫️ Tribuna Centrale (Rossa): 20€

▫️ Tribuna Laterale (Blu-Gialla): 15€

▫️ Gradinata Est: 10€

▫️ Curva Sud: 10€

✅ UNDER 12 GRATIS (6-12 ANNI)

Ritiro TICKET OMAGGIO obbligatorio al botteghino entro VENERDÌ ore 12:00 (presentare documento del minore).

🛒 PUNTI VENDITA & ORARI

🔗 Link diretto all’acquisto:

https://www.vivaticket.com/…/manfredonia-calcio…/315053

📍 Bar Impero (Piazza Marconi, 15)

📍 Botteghino Tribuna:

• Da Mer 9 a Ven 11 | ore 18:00 – 20:00

• Sab 12 | ore 10:30 – 12:30

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione9 Settembre 2026