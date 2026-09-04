Beautiful, anticipazioni 4 settembre 2026: Hope tra le braccia di Finn, Steffy va su tutte le furie

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 4 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che di recente è scattata la scintilla tra la Logan e Carter, solo Brooke però è a conoscenza del loro speciale legame. La Forrester pensa che Hope sia single ed è convinta che sia ancora interessata a suo marito, un equivoco potrebbe far esplodere un nuovo scontro tra loro.

Anticipazioni Beautiful 4 settembre 2026: Hope vuole fare una sorpresa a Carter, Finn pensa che voglia sedurlo

Mentre sarà nell’ufficio stilisti Hope penserà di fare una piccante sorpresa a Carter indossando della seducente lingerie della ‘Brooke’s Bedroom’. Quando entrerà Finn nella stanza lei si starà cambiando dietro il paravento, lui si è recato lì per lasciare il tablet dimenticato dalla moglie a casa e credeva che non ci fosse nessuno nell’ufficio.

Credendo che fosse Carter Hope lo inviterà a chiudere la porta a chiave e uscirà in lingerie, dopodiché inciamperà finendo tra le braccia di Finn. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che quest’ultimo scambierà il gesto della Logan come l’ennesimo tentativo di sedurlo e apparirà alquanto infastidito. Proprio in quel momento entrerà Steffy e di fronte alla scena andrà su tutte le furie.