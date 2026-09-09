Erica – Una detective per caso, anticipazioni seconda puntata 9 settembre: notte di paura a Piombino

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mercoledì 9 settembre prosegue su Canale 5 l’esordio delle fiction inedite con Erica – Una detective per caso, la serie che vede Vanessa Incontrada nei panni di una giallista costretta a trasformarsi in investigatrice. Il suo ritorno a Piombino, già segnato da una crisi personale, si intreccia con un nuovo caso che riporta alla luce un passato inquietante e una figura che la città non ha mai dimenticato: il Predicatore.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quale mistero dovrà affrontare Erica? Perché il Predicatore torna a far paura? E cosa succederà tra lei e il commissario Leonardo Carrese?

La trama della seconda puntata: un caso che riapre ferite antiche

Nel secondo episodio, il ritorno di Erica a Piombino si intreccia con un nuovo caso che riporta alla luce una delle pagine più oscure della città. Un evento misterioso riaccende l’ombra del Predicatore, figura enigmatica legata alla potente famiglia Corsi, custode di segreti che nessuno ha mai davvero voluto affrontare.

Erica, suo malgrado, si ritrova coinvolta nell’indagine. La sua mente analitica, abituata a costruire trame e smontare alibi, diventa fondamentale per decifrare una verità che sembra sfuggire a ogni passo. Ogni indizio apre nuove domande, ogni scoperta porta a un vicolo più inquietante del precedente.

Accanto a lei c’è Leonardo, che alterna diffidenza e collaborazione. I due dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altra per affrontare un avversario che si muove nell’ombra e conosce bene le fragilità della comunità.

Segreti familiari, tensioni emotive e una scomparsa che cambia tutto

Sul piano personale, Erica deve fare i conti con un passato che non ha mai davvero chiuso. Il rapporto con la sorella Lucia, interpretata da Ivana Lotito, è fragile e pieno di nodi irrisolti. La situazione familiare si complica ulteriormente quando una giovane donna scompare nel nulla, rendendo il caso ancora più personale e urgente.

La scrittrice si ritrova così a indagare non solo sui delitti, ma anche su se stessa: sulle sue paure, sulle ferite che il tempo non ha cancellato, sui legami che credeva perduti. La provincia apparentemente tranquilla diventa un labirinto di verità nascoste, tensioni emotive e colpi di scena.

Il cast della serie: volti e personaggi che danno vita al mistero

La fiction può contare su un cast ricco e ben calibrato:

Vanessa Incontrada è Erica Magliani, scrittrice brillante ma fragile.

è Erica Magliani, scrittrice brillante ma fragile. Francesco Scianna è Leonardo Carrese, commissario determinato e complesso.

è Leonardo Carrese, commissario determinato e complesso. Ivana Lotito interpreta Lucia, la sorella di Erica.

interpreta Lucia, la sorella di Erica. Giampiero De Concilio, Valerio Morigi, Josafat Vagni e Fabio Barone completano il quadro dei personaggi che popolano la città e i suoi segreti.

Ogni episodio è costruito come un puzzle: atmosfere sospese, indagini serrate, relazioni che si intrecciano e misteri che emergono lentamente.

Un nuovo capitolo per Erica: tra verità e ombre

La seconda puntata di Erica – Una detective per caso promette un intreccio ancora più profondo, dove il passato della città e quello della protagonista si sfiorano continuamente. Vanessa Incontrada porta sullo schermo una Erica intensa, emotiva, capace di leggere le persone e di affrontare la verità anche quando fa male.

Mercoledì 9 settembre sarà una serata di tensione, rivelazioni e nuove domande: un passo avanti nel viaggio di una donna che, per ritrovare se stessa, deve imparare a guardare negli angoli più bui della sua storia.