Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WAVE CHALLENGE 2026 LNI MANFREDONIA:

SPORT, PARITÀ, SOSTENIBILITÀ E COMUNITÀ NEL MARE DI MANFREDONIA

Manfredonia ha vissuto il suo mare attraverso lo sport anche con Wave Challenge 2026, una giornata promozionale per gli sport acquatici di pagaia interamente dedicata all’attività fisica, alla partecipazione e ai valori che rendono lo sport uno straordinario strumento di crescita individuale e collettiva.

L’iniziativa si è svolta sabato scorso, 5 settembre 2026, presso la sede sportiva della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, trasformando ancora una volta il mare in uno spazio aperto di incontro, condivisione e sensibilizzazione.

Canoa, Dragon Boat, SUP e attività sportive sull’acqua sono state il filo conduttore di una manifestazione che vuole andare oltre la semplice pratica sportiva. Wave Challenge nasce infatti con l’obiettivo di promuovere una cultura fondata sul rispetto delle persone, sulla parità, sulla tutela dell’ambiente, sulla corretta alimentazione, sul benessere e sul gioco leale.

Al centro dell’edizione 2026 anche il messaggio “Siamo Pari – per un futuro senza disparità”, per ribadire con forza come lo sport possa e debba essere un luogo nel quale differenze e diversità non diventino barriere, ma occasioni di incontro e crescita.

Una visione che si traduce anche nel decalogo della manifestazione: giocare lealmente, rifiutare scorciatoie e doping, prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, muoversi ogni giorno, rispettare l’ambiente, scegliere la comunità e imparare a vivere vittorie e sconfitte come parte di un percorso di crescita. Valori già al centro della filosofia di Wave Challenge, che pone il benessere e la gioia dello sport prima del semplice risultato agonistico.

Wave Challenge 2026, seconda edizione, è Manifestazione di #Puglia2026 e gode del patrocinio della Regione Puglia, assessorato al Welfare e allo Sport, contribuendo alla promozione della Puglia come Regione Europea dello Sport 2026.

La giornata ha coinvolto associazioni e tanti cittadini, rendendo lo sport accessibile e capace di creare relazioni, consapevolezza e senso di appartenenza. Perché una sfida, quando è davvero importante, non consiste soltanto nell’arrivare primi.

La sfida vera è costruire insieme una comunità più sana, più rispettosa, più sostenibile e più giusta.