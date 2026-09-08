Far Away slitta su Canale 5: la novità che non piace ai fans

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Far Away è tra le serie tv che stanno avendo più successo sui teleschermi italiani. Ogni giorno le vicende con protagonisti Alya e Cihan collezionano oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Un grande successo nonostante i diversi cambi di programmazione a cui è stata oggetto nel corso di tutta l’estate. In queste ore, Mediaset ha svelato il nuovo palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5. In particolare, Far Away subirà uno slittamento e una riduzione di durata a causa del ritorno di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà con una nuova stagione dove sono attesi diverse novità per il pubblico. Per questo motivo, la storia d’amore di Cihan e Alya slitterà dalle ore 16:05 con puntate di circa 20 minuti. Una novità che siamo sicuri non piacerà molto ai fans della dizi turca.

Far Away subisce uno slittamento dal 21 settembre

Far Away subirà uno slittamento e una riduzione a partire dal 21 settembre quando inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne, il programma dove dame, cavalieri e tronisti cercano la loro anima gemella. La serie tv ambientata a Mardin durerà circa 20 minuti rispetto ai 45 di adesso. Nel frattempo, Mediaset ha annunciato un’altra importante novità per quanto concerne la messa in onda della dizi turca. Secondo alcune indiscrezioni da sabato 12 settembre, la storia con Alya, Cihan e Deniz andrà in onda anche nel weekend con puntate lunghe di un’ora.