Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oltre 150 fisioterapisti a Vieste per il 3° Congresso OFI Foggia

Due giornate dedicate alla riabilitazione vestibolare, alla formazione e al confronto professionale. Consegnati anche i Premi Miglior Tesi di Laurea e Miglior Tutor Clinico dell’Università di Foggia

Si è concluso a Vieste il 3° Congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Foggia, organizzato il 5 e 6 settembre presso l’Hotel I Melograni in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia.

Un appuntamento che ha fatto registrare una partecipazione particolarmente significativa, con 156 fisioterapisti, confermando il Congresso dell’OFI Foggia come uno dei principali momenti annuali di formazione, confronto e condivisione della comunità professionale del territorio.

Tema dell’edizione 2026 è stato “Riabilitazione vestibolare e disturbi dell’equilibrio: valutazione e trattamento”, affrontato attraverso due giornate di formazione teorico-pratica dedicate alla valutazione e alla gestione riabilitativa del paziente con vertigini e disturbi dell’equilibrio.

A guidare le sessioni formative sono stati Erasmo Galeno, Firas Mourad e Fabrizia De Falco, che hanno approfondito i principali aspetti clinici e riabilitativi legati al sistema vestibolare, alternando contenuti teorici, ragionamento clinico, esercitazioni pratiche e confronto con i partecipanti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione funzionale, alla stabilità dello sguardo, all’equilibrio statico e dinamico, alla riabilitazione vestibolare e alla gestione della Vertigine Parossistica Posizionale Benigna (BPPV), favorendo un approccio fortemente orientato alla pratica clinica e alle evidenze scientifiche.

Alla manifestazione hanno preso parte anche importanti rappresentanti delle istituzioni professionali e accademiche, tra cui il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti, dott. Piero Ferrante, e, per l’Università degli Studi di Foggia, il prof. Andrea Santamato, la prof.ssa Angela Bruna Maffione e la dott.ssa Orsola Maria Stella Furno.

Uno dei momenti più significativi delle due giornate è stato quello dedicato alla valorizzazione della formazione universitaria e del rapporto tra Università e professione, con la consegna dei riconoscimenti promossi in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia.

Per il Premio Miglior Tutor Clinico dell’Università degli Studi di Foggia, il primo posto è stato assegnato al dott. Andrea Riefolo, seguito dal dott. Marcello Chinni al secondo posto e dalla dott.ssa Arianna Labellarte al terzo.

Per il Premio Miglior Tesi di Laurea dell’Università degli Studi di Foggia, il primo premio è stato attribuito al dott. Michele Arciuolo, il secondo alla dott.ssa Rosa Popolo e il terzo alla dott.ssa Silvia Salemme.

I riconoscimenti hanno voluto sottolineare il valore del percorso universitario, della formazione clinica e del contributo dei professionisti che ogni giorno accompagnano gli studenti nella costruzione delle loro competenze.

«Il 3° Congresso dell’OFI Foggia ha rappresentato un momento di particolare rilevanza per la nostra comunità professionale – dichiara il Presidente dell’OFI Foggia, Giulio Conticelli –. La partecipazione registrata e la qualità dei contributi presentati confermano il forte interesse dei fisioterapisti verso percorsi di aggiornamento capaci di coniugare evidenze scientifiche, competenze cliniche e applicazione pratica.

Come Ordine riteniamo fondamentale continuare a investire in iniziative che favoriscano la crescita culturale e professionale dei nostri iscritti e, al tempo stesso, rafforzino il ruolo della fisioterapia all’interno dei percorsi di cura e del sistema sanitario. Queste giornate sono state anche un’occasione preziosa per creare relazioni, condividere esperienze e sviluppare una visione comune sulle nuove sfide della professione.

Desidero ringraziare la FNOFI, il Presidente nazionale Piero Ferrante e il Vicepresidente Paolo Esposito, insieme ai Presidenti degli Ordini territoriali che hanno scelto di essere presenti a Vieste. Ringrazio inoltre Sabrina Altavilla, Laura Melotti, Anna Roversi, Domenico Contino e Valerio Barbari, i rappresentanti dell’Università di Foggia, i relatori, i responsabili scientifici, i partner e tutto lo staff organizzativo.

Il ringraziamento più grande va però ai 156 colleghi che hanno partecipato: sono loro ad aver reso il Congresso non soltanto un appuntamento formativo, ma un autentico momento di crescita, confronto e condivisione per la nostra professione».

Il Congresso ha così confermato la volontà dell’OFI Foggia di celebrare la Giornata Mondiale della Fisioterapia non soltanto attraverso un evento scientifico, ma attraverso un momento capace di unire formazione, identità professionale, Università e rappresentanza istituzionale.

Due giornate nelle quali Vieste è diventata punto di incontro per una comunità professionale che continua a crescere, confrontarsi e investire sulle proprie competenze, con l’obiettivo di offrire risposte sempre più qualificate ai bisogni di salute dei cittadini.