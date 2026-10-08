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Prima della gara contro il Manfredonia, la Turris supera la Nocerina in Coppa

La Turris si conferma una delle squadre che lottano per il vertice del girone H di Serie D: nella sfida, tutta campana, contro la Nocerina si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D, battendo in trasferta i molossi ai calci di rigore.

Una qualificazione arrivata al termine di una partita intensa, iniziata con 23 minuti di ritardo e chiusa dopo i calci di rigore, quando dal dischetto i corallini si sono dimostrati più freddi e precisi. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la Turris, con Domenico Giampà squalificato e Lorenzo Salvatore a guidare la squadra dalla panchina, ha avuto la meglio nella lotteria dagli undici metri, imponendosi 4-2. Decisivo Montalti, che ha neutralizzato il rigore di Casari, prima che D’Agostino mettesse il sigillo sulla qualificazione.

Proprio D’Agostino ed altri big come Lo Iacono e Berardococco hanno iniziato la gara dalla panchina in vista del turno di campionato contro il Manfredonia.