Prima della gara contro il Manfredonia, la Turris supera la Nocerina in Coppa
Prima della gara contro il Manfredonia, la Turris supera la Nocerina in Coppa
La Turris si conferma una delle squadre che lottano per il vertice del girone H di Serie D: nella sfida, tutta campana, contro la Nocerina si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D, battendo in trasferta i molossi ai calci di rigore.
Una qualificazione arrivata al termine di una partita intensa, iniziata con 23 minuti di ritardo e chiusa dopo i calci di rigore, quando dal dischetto i corallini si sono dimostrati più freddi e precisi. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la Turris, con Domenico Giampà squalificato e Lorenzo Salvatore a guidare la squadra dalla panchina, ha avuto la meglio nella lotteria dagli undici metri, imponendosi 4-2. Decisivo Montalti, che ha neutralizzato il rigore di Casari, prima che D’Agostino mettesse il sigillo sulla qualificazione.
Proprio D’Agostino ed altri big come Lo Iacono e Berardococco hanno iniziato la gara dalla panchina in vista del turno di campionato contro il Manfredonia.