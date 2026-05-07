Eventi Manfredonia
Azalea per la Festa della Mamma, anche a Manfredonia
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Azalea per la Festa della Mamma, anche a Manfredonia
Domenica 10 maggio, il giorno della Festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC ti aspettano in piazza per distribuire l’Azalea della Ricerca, in cambio di un contributo minimo di 18 euro.
A Manfredonia ti aspettano in Piazza Stella!
Dal 1984 l’Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.