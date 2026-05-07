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Meteo, temperature: anticipo di estate al sud?
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Meteo, temperature: anticipo di estate al sud?
L’attenzione degli esperti meteo de IlMeteo.it si sposta sul weekend e soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando la situazione cambierà in modo ben più deciso, soprattutto al Sud. Un vortice, in approfondimento tra la Penisola Iberica e il Marocco, favorirà la risalita di correnti molto calde di origine sub-sahariana, dirette proprio verso i settori più meridionali del nostro Paese.
Lunedì 11 maggio scoppierà l’estate con valori in rapido aumento che potranno superare i 30°C, in particolare tra Puglia, Basilicata e Calabria, con picchi addirittura di 33°C nelle zone interne della Sicilia.