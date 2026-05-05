Beautiful, anticipazioni 5 maggio 2026: Deacon vuole ottenere giustizia per Hollis e Tom

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 5 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Deacon in preda ai dubbi vorrà andare a fondo per scoprire cosa di nasconde dietro le morti di Hollis e Tom. Lo Sharpe non crede che siano accidentali, infatti come molti altri anche lui è convinto che siano stati uccisi.

Anticipazioni Beautiful 5 maggio 2026: Deacon ha intenzione di indagare, chi ha ucciso Tom e Hollis?

Deacon è certo che l’assassino dei sui amici sia ancora in libertà e vuole scoprire di chi si tratta. Sia Bill che Justin lo inviteranno a fare attenzione e a lasciare alla Polizia il compito di indagare.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Deacon sarà però intenzionato ad ottenere giustizia per Tom e Hollis. Intanto alla Forrester prepareranno il lancio della Brooke’s Bedroom che avrà il volto di Brooke come in passato nonostante Steffy non approvi la decisione del padre.