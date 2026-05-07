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Anomalie pluviometriche in Italia: spunta il dato della Puglia

Dando un’occhiata all’anomalia degli accumuli di #pioggia (elaborata su oltre 1.200 stazioni di rilevamento), emerge un quadro che definirei a due velocità. Abbiamo un’anomalia media nazionale che segna -36.21%, ma il dato davvero interessante è come questa mancanza d’acqua si distribuisca sul territorio.

La mappa ci mostra una netta spaccatura. Il #Nord e gran parte del #Centro sono in evidente #deficit idrico, con valori che scendono spesso tra il -20% e l’80% sotto la media climatologica.

Il versante adriatico e il Sud – in particolare tra #Abruzzo, #Molise e #Puglia – mostrano invece un surplus pluviometrico notevole, con picchi che #superano localmente il +300% rispetto alla norma del periodo.

Questi estremi non sono una semplice statistica. Ci dicono che il ciclo idrologico sta cambiando in modo marcato. Passare da periodi di siccità prolungata a eventi di pioggia intensa e concentrata su aree ristrette comporta una #sollecitazione importante per il nostro territorio.

Dal punto di vista tecnico questo significa che dobbiamo ripensare i parametri di gestione delle risorse idriche e la mitigazione del dissesto.

Fonte immagine: MeteoNetwork

Gianfranco Spensieri per MeteoNetwork