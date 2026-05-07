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Manfredonia, Hernaiz a IlSipontino: “Sul futuro non ho ancora preso una decisione”

“Momento bellissimo, la salvezza l’aspettavamo da tanto, ma purtroppo è arrivata all’ultima giornata” così Hernaiz in una intervista a IlSipontino.

Sul futuro: “Un anno difficile, avevo iniziato bene, ma ho subito un infortunio serio ed è sempre difficile tornare in forma. Futuro? Non so dirlo, per il momento godiamoci la salvezza. Poi prenderò una decisione”.