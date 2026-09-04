GP Italia 2026 a Monza: dove vedere la Formula 1 in TV e streaming, orari e programma completo
Il GP Italia 2026 è alle porte e Monza si prepara a vivere un weekend che, come ogni anno, va oltre la semplice gara. L’atmosfera del Tempio della Velocità è già elettrica: tifosi, eventi, attese, e soprattutto la voglia di vedere cosa succederà in pista tra Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren. Ma prima di lasciarsi travolgere dall’adrenalina, c’è una domanda che tutti si fanno: dove si può vedere il GP Italia 2026 in TV e in streaming? E quali sono gli orari delle sessioni del weekend?
GP Italia 2026: il programma del weekend e gli orari da segnare
Il fine settimana di Monza si sviluppa dal 4 al 6 settembre, con un calendario classico ma sempre emozionante. Le sessioni iniziano il venerdì con le prove libere, continuano il sabato con l’ultima sessione e le qualifiche, e culminano la domenica con la gara.
Venerdì 4 settembre
- 12:30 – 13:30: Prove Libere 1
- 16:00 – 17:00: Prove Libere 2
Sabato 5 settembre
- 12:30 – 13:30: Prove Libere 3
- 16:00: Qualifiche
Domenica 6 settembre
- 15:00: Gara del GP Italia 2026
Un programma semplice, ma che racchiude tutta la tensione di un weekend che potrebbe cambiare il destino del Mondiale.
Dove vedere il GP Italia 2026 in TV: diretta Sky e diretta gratis su TV8
La gara di Monza è uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno, e anche nel 2026 sarà possibile seguirla sia in pay TV che gratuitamente.
Diretta TV gratuita
La buona notizia è che TV8 trasmetterà qualifiche e gara in diretta, permettendo a tutti di vivere l’emozione del GP Italia 2026 senza abbonamenti. TV8 è disponibile:
- sul digitale terrestre (canale 8)
- su Sky (canale 125)
Diretta TV su Sky
Chi vuole seguire l’intero weekend senza perdere nulla può affidarsi ai canali Sky:
- Sky Sport Uno
- Sky Sport F1
- Sky Sport 4K
Qui vengono trasmesse tutte le sessioni, dalle prove libere alla gara, con approfondimenti, analisi e collegamenti dal paddock.
Dove vedere il GP Italia 2026 in streaming: TV8, Sky Go e NOW
Per chi preferisce seguire la Formula 1 online, il GP Italia 2026 sarà disponibile anche in streaming.
Streaming gratuito
- TV8.it Qui si potranno vedere qualifiche e gara in diretta, senza registrazione.
Streaming per abbonati Sky
- Sky Go Perfetto per chi vuole seguire tutto il weekend da smartphone, tablet o PC.
Su NOW
- NOW Sport L’alternativa ideale per chi non ha Sky ma vuole comunque accedere alla copertura completa.