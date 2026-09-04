La Pro Loco Manfredonia al fianco dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio
La Pro Loco Manfredonia al fianco dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio
In occasione dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, ospitati a Manfredonia da Gargano Sailing, la Pro Loco Manfredonia sarà presente dal 5 al 10 settembre al Villaggio FIV con un proprio stand dedicato all’informazione e all’accoglienza.
La presenza della Pro Loco si inserisce in un’attività più ampia e continuativa di promozione del territorio, supporto agli eventi e valorizzazione delle opportunità culturali e turistiche della città. Un lavoro portato avanti durante tutto l’anno e che, in occasione di manifestazioni di rilievo come i Campionati Italiani, assume un valore ancora maggiore, contribuendo ad accogliere atleti, accompagnatori, famiglie e visitatori e a offrire loro strumenti utili per conoscere e vivere Manfredonia.
Lo stand sarà attivo dal 5 al 10 settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 21.00, presso il Villaggio FIV in Largo Diomede, con attività di informazione, accoglienza e distribuzione di materiale dedicato alla città e al territorio.
Accanto all’attività di front office, la Pro Loco propone anche un appuntamento dedicato alla scoperta dell’identità marinara di Manfredonia.
Il 9 settembre alle ore 21.00 si terrà infatti la visita guidata gratuita “Racconti di mare e di pescatori”, un percorso pensato per raccontare il legame profondo tra la città, il mare e la sua comunità.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0884 939670 oppure 393 0207068.
Il programma si completa con un’ulteriore opportunità culturale: nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, sarà possibile accedere gratuitamente ai luoghi della cultura statali aderenti.
A Manfredonia saranno visitabili gratuitamente il Castello di Manfredonia, dalle 14.30 alle 18.30, e il Parco Archeologico di Siponto, dalle 10.30 alle 18.30.
L’insieme delle attività conferma l’impegno della Pro Loco Manfredonia nel contribuire alla qualità dell’accoglienza cittadina e nel trasformare gli eventi in occasioni concrete di conoscenza e promozione del territorio.
Sport, cultura, mare e identità diventano così parte di un’unica esperienza, capace di raccontare Manfredonia non soltanto nei giorni dei grandi appuntamenti, ma durante tutto l’anno.