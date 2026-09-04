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La Pro Loco Manfredonia al fianco dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio

In occasione dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, ospitati a Manfredonia da Gargano Sailing, la Pro Loco Manfredonia sarà presente dal 5 al 10 settembre al Villaggio FIV con un proprio stand dedicato all’informazione e all’accoglienza.

La presenza della Pro Loco si inserisce in un’attività più ampia e continuativa di promozione del territorio, supporto agli eventi e valorizzazione delle opportunità culturali e turistiche della città. Un lavoro portato avanti durante tutto l’anno e che, in occasione di manifestazioni di rilievo come i Campionati Italiani, assume un valore ancora maggiore, contribuendo ad accogliere atleti, accompagnatori, famiglie e visitatori e a offrire loro strumenti utili per conoscere e vivere Manfredonia.

Lo stand sarà attivo dal 5 al 10 settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 21.00, presso il Villaggio FIV in Largo Diomede, con attività di informazione, accoglienza e distribuzione di materiale dedicato alla città e al territorio.

Accanto all’attività di front office, la Pro Loco propone anche un appuntamento dedicato alla scoperta dell’identità marinara di Manfredonia.

Il 9 settembre alle ore 21.00 si terrà infatti la visita guidata gratuita “Racconti di mare e di pescatori”, un percorso pensato per raccontare il legame profondo tra la città, il mare e la sua comunità.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0884 939670 oppure 393 0207068.

Il programma si completa con un’ulteriore opportunità culturale: nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, sarà possibile accedere gratuitamente ai luoghi della cultura statali aderenti.

A Manfredonia saranno visitabili gratuitamente il Castello di Manfredonia, dalle 14.30 alle 18.30, e il Parco Archeologico di Siponto, dalle 10.30 alle 18.30.

L’insieme delle attività conferma l’impegno della Pro Loco Manfredonia nel contribuire alla qualità dell’accoglienza cittadina e nel trasformare gli eventi in occasioni concrete di conoscenza e promozione del territorio.

Sport, cultura, mare e identità diventano così parte di un’unica esperienza, capace di raccontare Manfredonia non soltanto nei giorni dei grandi appuntamenti, ma durante tutto l’anno.