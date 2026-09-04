Incendi boschivi: i Carabinieri Forestali arrestano un incendiario in Capitanata

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INCENDI BOSCHIVI: I CARABINIERI FORESTALE HANNO ARRESTATO UN INCENDIARIO.

SERRACAPRIOLA (FG)

Al termine di una puntuale attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, effettuata anche mediante rilievi tecnici di acquisizione di immagini e videoriprese, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Serracapriola e militari del NIPAAF di Foggia, durante tutta la fase delle indagini, comandati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, in data 29 agosto 2026, hanno eseguito l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, di esecuzione di misura cautelare personale, dell’arresto domiciliare, con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico a carico di un pensionato di Serracapriola, per i reati previsti dall’art. 423 bis CP, per gli eventi incendiari avvenuti in Serracapriola tra i mesi di luglio e agosto 2026, in quanto l’incriminato veniva ripreso ad appiccare incendi di vegetazione in varie località dell’agro di Serracapriola.

Le indagini svolte dai Carabinieri Forestale, mediante l’esame di immagini videoriprese, hanno permesso di constatare come lo stesso, attraverso accensione diretta, appiccava il fuoco alla vegetazione di diverse aree, anche interne all’abitato di Serracapriola, per poi allontanarsi, a bordo di un’auto, ignaro di essere stato ripreso. Gli incendi propagatisi hanno interessato diversi ettari di vegetazione e stoppie.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, alla quale erano stati trasmessi gli atti di P. G., acquisiti durante una lunga indagine, l’uomo veniva pertanto tratto in arresto e su disposizione del Magistrato del Tribunale di Foggia veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si sottolinea che il procedimento penale attualmente si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata, in sede di processo nel contraddittorio tra le parti e solo in caso si emissione di una sentenza di condanna irrevocabile.

L’attività effettuata rientra tra le “mission” dell’Arma dei Carabinieri Forestale, a tutela dell’ambiente ed al contrasto dei reati ambientali.