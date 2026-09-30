Manfredonia, sit-in per dire no alla soppressione dell’ambulanza 2

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SIT-IN PER LA NOSTRA SALUTE NO ALLA SOPPRESSIONE DELL‘AMBULANZA 2 La salute non si taglia. Il diritto alle cure tempestive è di tutti. Ci teniamo alla sicurezza e all’assistenza sanitaria di Manfredonia e del nostro territorio.

OGGI MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE ORE 18:00 PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA

Perché manifestiamo: Per chiedere il ripristino immediato e il potenziamento dell’Ambulanza 2.

Per garantire tempi di intervento rapidi

Per difendere la sanita pubblica e i servizi essenziali della nostra comunità

IL DIRITTO ALLA SALUTE E’ FONDAMENTALE E COSTITUZIONALMENTE TUTELATO La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e pacificamente. Porta una bandiera o un cartello: facciamo sentire la voce della città! Evento promosso dai cittadini e dalle associazioni del territorio.